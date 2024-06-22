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Продавщица ювелирных украшений месяцами воровала их, чтобы делать онлайн-ставки

В Таиланде сотрудница ювелирного магазина воровала золото ради онлайн-игр

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Shutterstock

В Таиланде женщина работала в магазине ювелирных украшений и воровала их, чтобы продолжать играть в онлайн-игры. Об этом сообщает The Thaiger.

Работницу ювелирного магазина из провинции Самутпракан поймали на краже золота. В ходе расследования выяснилось, что женщина сильно пристрастилась к азартным играм в интернете, в частности к игровым автоматам. Эта зависимость заставляла ее постоянно красть драгоценные товары. Владелец магазина сообщил о краже в полицию, вооружившись записями камер видеонаблюдения в качестве доказательства.

«Я заметил, что она тратит не по средствам, покупает много вещей для своего ребенка. Тогда я и начал подозревать ее», — заявил он.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как 33-летняя сотрудница выносила из магазина золотые украшения, пряча их в рукавах. Ее арестовали обвинению в растрате и во время допроса призналась в многочисленных кражах. Подозреваемая объяснила, что украденное золото сразу же продавала, а деньги пошли на финансирование ее пристрастия к онлайн-играм и покрытие домашних расходов.

Сообщается, что всего женщина похитила драгоценностей на 1 млн бат (около 2,4 млн рублей). Владелец магазина подчеркнул, что сотрудница нанесла серьезный урон его бизнесу. Мужчина надеется, что она понесет справедливое наказание.

Ранее россиянка потратила деньги на ставки и выдумала похитителя, чтобы оправдаться перед мужем.

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