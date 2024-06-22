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В Белгороде и Белгородской области снова объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино объявили ракетную опасность

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В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ракетная опасность», — сказал он.

Гладков призвал спуститься всех в подвал.

«Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — добавил глава региона.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в 12:45 мск сообщил, что на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

До этого Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) около 11:00 сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

Гладков сообщал, что в хуторе Климовое при атаке дронов пострадал мужчина и сгорела машина. В Грайворонском городском округе обстрелу подверглось село Глотово. В результате повреждения получили шесть частных жилых домовладений.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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