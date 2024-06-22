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Власти Барселоны планируют запретить туристам арендовать квартиры в городе к 2028 году

Жителям Барселоны могут запретить сдавать жилье туристам к 2028 году

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Depositphotos

Власти Барселоны готовятся запретить местным жителям сдачу жилья туристам, передает Reuters.

Мэр города Жауме Колльбони заявил, что к ноябрю 2028 года 10 101 квартира в Барселоне лишится лицензии на краткосрочную аренду. Это решение, как сообщается, было принято в попытке сдержать рост цен на жилье и сделать город пригодным для жизни для самих горожан.

«Мы противостоим тому, что, по нашему мнению, является самой большой проблемой Барселоны», — заметил Колльбони.

Известно, что Барселона является самым посещаемым иностранными туристами городом Испании, но при этом некоторые местные жители не могут позволить себе квартиру после того, как за последние 10 лет арендная плата выросла на 68%, а стоимость покупки жилья увеличилась на 38%. По мнению мэра, больше всего от этих тенденций страдает молодежь. Решение Колльбони поддержала министр жилищного строительства Испании Исабель Родригес, однако у столь радикальной инициативы предсказуемо нашлись противники.

«Колльбони совершает ошибку, которая приведет к [росту] бедности и безработицы», — говорится в заявлении ассоциации туристических апартаментов Барселоны.

Гостиничная ассоциация Барселоны отказалась комментировать заявление мэра, сделанное 21 июня. Однако уже ясно, что отели лишь выиграют от этого нововведения. С этой целью Колльбони даже согласился разрешить открытие новых гостиниц в самых популярных районах города, их строительство ранее было запрещено леворадикальной партией. Также отмечается, что с 2016 года местные власти распорядились закрыть 9700 нелегальных туристических квартир, а около 3500 квартир были переданы для использования в качестве первичного жилья для местных жителей.

Ранее в Турции началась акция протеста против туристических автобусов.

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