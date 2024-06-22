В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность

В Белгородской области в шестой раз за день объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслава Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — сказано в сообщении главы региона.

До этого в Белгороде на фоне ракетной опасности прозвучали несколько взрывов.

Над Белгородом и Белгородским районом также сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — было сбито несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу.

Днем в субботу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о ракетной опасности в регионе.

До этого в поселке Теткино Глушковского района Курской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали продовольственный магазин, возник пожар. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских дронов сгорел легковой автомобиль и пострадал мужчина.