В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность

В Белгородской области в шестой раз за день объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслава Гладков в своем Telegram-канале.
«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — сказано в сообщении главы региона.
До этого в Белгороде на фоне ракетной опасности прозвучали несколько взрывов.
Над Белгородом и Белгородским районом также сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — было сбито несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу.
Днем в субботу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о ракетной опасности в регионе.
До этого в поселке Теткино Глушковского района Курской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали продовольственный магазин, возник пожар. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее в Белгородской области при атаке украинских дронов сгорел легковой автомобиль и пострадал мужчина.