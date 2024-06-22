Троих петербуржцев задержали за нападение на студента из Дагестана с нацистскими лозунгами

В Санкт-Петербурге поймали троих мужчин, которые атаковали жителя Дагестана. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 17 июня на Высотной улице в районе Лахта Центра. По словам свидетелей, полуголые мужчины выкрикивали нацистские лозунги, матерились и делали агрессивные выпады в сторону прохожих.

Позднее в полицию с заявлением обратился студент третьего курса из Дагестана. Он сообщил, что неизвестные угрожали ему ножом, а также распылили баллончик с газом. Хулиганов объявили в розыск.

В итоге правоохранители задержали подозреваемых — 30-летнего слесаря и двух его безработных приятелей в возрасте 29 лет и 31 года. Все они, как уточняется, уже имели проблемы с законом. По факту произошедшего у Лахта Центра возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Нижнем Новгороде военный угрожал подросткам и бросался на них, размахивая «корочкой».