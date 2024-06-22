ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами-камикадзе обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки в селе Красное ранение получил мужчина.

«Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

По словам губернатора, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. В результате детонации второго беспилотного летательного аппарата в частном жилом доме повреждения получили остекление на балконе и забор.

Гладков отметил, что на окраине города Шебекино БПЛА атаковал грузовой автомобиль, который был припаркован на территории коммерческого предприятия.

«У транспортного средства повреждены остекление и тент», — сказал он.

Кроме того, ВСУ четырьмя дронами атаковали один из домов в селе Муром. В результате этого повреждены фасад и кровля, выбито остекление, огонь частично повредил внутренние помещения.

«В результате взрыва еще двух БПЛА на территории другого частного домовладения выбиты окна, осколками посечен фасад, повреждена стена дома, гараж, легковой автомобиль и линия газоснабжения», — добавил Гладков.

До этого глава региона сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — было сбито несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.