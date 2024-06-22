Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Астане огонь охватил 26-этажный дом, жителей эвакуируют

МЧС Казахстана: на проспекте в Астане загорелось 26-этажное жилое здание

Пожарные Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажном жилом комплексе Rixos Khan Shatyr Residences по повышенному рангу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

«Пожарные подразделения Астаны по повышенному рангу вызова прибыли по адресу Туран 37/9. По прибытии пожарных установлено, что на 26-м этаже жилого комплекса горит наружная обшивка. Задействованы 16 единиц техники и 72 человека. Здание административное и частично жилое», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также в МЧС сообщили, что на месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация людей. Спасатели уже эвакуировали восемь человек, включая ребенка.

Известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести жилых и двух офисных башен. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

До этого в Ростове-на-Дону произошел пожар на складе МВД.

Ранее в санкционный список ЕС попали компании из Казахстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами