В Астане огонь охватил 26-этажный дом, жителей эвакуируют

Пожарные Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажном жилом комплексе Rixos Khan Shatyr Residences по повышенному рангу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

«Пожарные подразделения Астаны по повышенному рангу вызова прибыли по адресу Туран 37/9. По прибытии пожарных установлено, что на 26-м этаже жилого комплекса горит наружная обшивка. Задействованы 16 единиц техники и 72 человека. Здание административное и частично жилое», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также в МЧС сообщили, что на месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация людей. Спасатели уже эвакуировали восемь человек, включая ребенка.

Известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести жилых и двух офисных башен. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

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