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Россиянке пришлось вылезти на козырек окна на 7-м этаже, спасаясь от огня в квартире

На Ямале женщина спаслась от пожара, стоя на козырьке окна на 7-м этаже

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«МЧС Ямало-Ненецкого АО»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Ямало-Ненецкого АО»

В Новом Уренгое спасли женщину, которая рисковала жизнью, спасаясь от огня, сообщили в пресс-службе МЧС Ямало-Ненецкого АО.

Пожар произошел сегодня около 3:00 в жилом девятиэтажном доме в микрорайоне Энтузиастов. Спасатели прибыли на место через несколько минут после вызова и увидели, как из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, валит густой дым. При этом на козырьке стояла женщина, с помощью автолестницы пожарные спустили ее на землю и передали под наблюдение медиков.

Как стало известно позднее, хозяйка квартиры не смогла выйти из квартиры через дверь, так как возгорание произошло в коридоре. В результате она получила термические ожоги и была доставлена в городскую больницу.

Из подъезда самостоятельно эвакуировался 21 человек. Сейчас дознаватель МЧС занимается установлением причины пожара и оценкой ущерба.

Ранее семья из Курской области спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику.

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