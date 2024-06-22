Россиянке пришлось вылезти на козырек окна на 7-м этаже, спасаясь от огня в квартире

В Новом Уренгое спасли женщину, которая рисковала жизнью, спасаясь от огня, сообщили в пресс-службе МЧС Ямало-Ненецкого АО.

Пожар произошел сегодня около 3:00 в жилом девятиэтажном доме в микрорайоне Энтузиастов. Спасатели прибыли на место через несколько минут после вызова и увидели, как из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, валит густой дым. При этом на козырьке стояла женщина, с помощью автолестницы пожарные спустили ее на землю и передали под наблюдение медиков.

Как стало известно позднее, хозяйка квартиры не смогла выйти из квартиры через дверь, так как возгорание произошло в коридоре. В результате она получила термические ожоги и была доставлена в городскую больницу.

Из подъезда самостоятельно эвакуировался 21 человек. Сейчас дознаватель МЧС занимается установлением причины пожара и оценкой ущерба.

Ранее семья из Курской области спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику.