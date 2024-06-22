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Житель белгородского села Салтыково погиб в результате обстрела ВСУ

Гладков: в Салтыково при падении снаряда ВСУ у сельхозпредприятия погиб мужчина

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Антон Вергун/РИА Новости

Один человек погиб в результате удара украинских войск по селу Салтыково в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт из артиллерийских орудий. В результате один из снарядов упал на территории местного сельскохозяйственного предприятия.

«Мужчина погиб <...>. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков», — написал глава области.

В связи с произошедшим Гладков выразил соболезнования членам семьи погибшего гражданина.

22 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские войска обстреляли административный центр региона. Бойцы ВСУ впервые применили ракеты М26, имеющие кассетную боевую часть и предназначенные для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как рассказал представитель властей, в результате атаки в Буденновском районе Донецка погибли трое мужчин. Все они являются сотрудниками местной строительной фирмы.

Ранее в Краснодаре при падении обломков украинского дрона погиб сотрудник котельной.

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Обстрелы Белгородской области
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