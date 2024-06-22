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Состоялось прощание с военкором Цицаги, который погиб в ДНР

В Москве состоялась церемония прощания с военкором Никитой Цицаги

В Москве состоялась церемония прощания с военным корреспондентом Никитой Цицаги, который неделю назад погиб в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает портал News.ru.

На портале Цицаги работал фотографом. По данным источника, церемония проходила в прощальном зале Центральной клинической больницы управделами президента.

Среди присутствующих на церемонии был генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, а также главный редактор News.ru Ольга Сабурова.

Похороны Цицаги пройдут на Хованском кладбище.

Никита Цицаги погиб в возрасте 29 лет. Военкор сотрудничал с несколькими российскими СМИ. В их числе — агентство ТАСС, а также издание Lenta.ru. В июне прошлого года он получил журналистскую премию «Редколлегия». Награду Цицаги вручили за репортаж «Все горит и ничего нету», который был сделан из города Шебекино в Белгородской области.

О гибели Цицаги в селе Никольское под Угледаром стало известно 16 июня. Журналист погиб во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. В Следственном комитете РФ пообещали установить всех причастных к его гибели.

Ранее в РФ остались недовольны реакцией ООН по поводу атаки ВСУ на журналистов НТВ.

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