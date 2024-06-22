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В Нижневартовске мужчина за волосы затащил девушку в машину

В ХМАО мужчина за волосы затащил девушку в машину и попал на видео

В ХМАО неизвестный мужчина схватил за волосы девушку и насильно затолкал ее в машину, происходящее сняли на видео очевидцы. Видео публикует Telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

По словам свидетелей произошедшего, инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Жукова. Жителей многоэтажки разбудили громкие крики. Сначала мужчина хотел засунуть девушку в багажник, в это время второй подросток звонил в полицию. В итоге неизвестный за волосы затащил девушку в салон авто и скрылся.

«Мужчина что-то требовал с подростков. Потом забрал у девушки сумку, грубо посадил в машину и уехал в неизвестном направлении», — сообщила одна из местных жительниц.

Вместе с мужчиной был маленький мальчик. Он по его требованию забрал сумку пострадавшей, а после сел в эту же машину.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина попытался насильно посадить чужого ребенка в свою машину. Отец ребенка обратился в полицию. Следственный комитет организовал проверку на наличие признаков преступлений по статьям о хищении человека и незаконном лишении свободы. Сам злоумышленник заявил, что компания мальчиков несколько дней прыгала по его подоконнику на первом этаже и ломала окно — в этот момент в его квартире был маленький ребенок.

Ранее в Москве мужчина попытался затолкать девушку в машину и попал на видео.

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