Избитая супруга красноярского депутата рассказала, что его не могут найти следователи

Инна Яковлева, бывшая супруга депутата Законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака, подтвердила «Газете.Ru», что в отношении политика возбуждено уголовное дело за ее избиение. Женщина сообщила, что уже дала показания следователям. Самого Новака, по ее словам, правоохранители пока найти не могут — он не отвечает на звонки.

«Да, все так, [завели уголовное дело]. Мы сейчас находимся в следственном комитете с детьми, даем показания. У меня взяли тест на ДНК, у него (Андрея Новака. — Газета.Ru), видимо, тоже. Но сейчас его не могут найти. Нету нигде, не отвечает на телефон. Его адвокат сказал, что он готов приехать в понедельник. Я не знаю, какие последствия [для него] будут в дальнейшем, к сожалению, не сильна в уголовном кодексе», — рассказала Яковлева.

Женщина добавила, что после произошедшего чувствует себя «скверно».

«Я чувствую себя на самом деле скверно. Вся эта история очень нехорошая, и мне реально тяжело. Психологически даже больше, наверное, чем физически», — заключила она.

14 июня СМИ сообщили, что экс-супруга Андрея Новака обвинила его в избиении. Инна Яковлева рассказала, что Новак, отец ее детей, угрожал ей за то, что она уличила его в измене и потребовала алименты.

Сам Новак заявил, что избиения и угроз в адрес бывшей супруги не было, а с Яковлевой он не знаком. Telegram-каналу «Борус» в региональном отделении КПРФ, где Новак является первым секретарем, ситуацию с обвинениями в избиении женщины назвали «100%-й провокацией».

Старшая дочь Инны Яковлевой опровергла слова Новака о том, что политик не знаком с женщиной, а также предоставила «Газете.Ru» семейные фото.

«Андрей Новак мой отчим. Лжет (что Инна Яковлева ему не жена. – «Газета.Ru»), я знаю Андрея более 15 лет, более двух лет он проживает совместно с моей мамой и двумя их детьми (мальчик 11 лет и девочка 6 лет). Не знаю, на что он надеется, ведь фотографий за 15 лет очень много, где он с мамой и с их общими детьми», — рассказала девушка.

22 июня стало известно, что в отношении Андрея Новака возбудили уголовное дело по двум статьям. По предварительной версии, политик 14 июня несколько раз ударил бывшую супругу руками и ногами по голове и телу. В тот же день пострадавшая подала заявление в полицию и рассказала, что Новак уже избивал ее в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Якутии экс-боец ЧВК «Вагнер» избил беременную женщину и уехал на СВО.