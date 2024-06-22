В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли люди

Украинские военные обстреляли Буденновский район Донецка, в результате чего погибли трое мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые использовали ракеты М26 для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Эти ракеты имеют кассетную боевую часть, которая начинена 644 кумулятивно-осколочными суббоеприпасами M77.

«В Буденновском районе Донецка <...> погибли трое мужчин — сотрудники строительной фирмы», — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что еще один человек пострадал в Куйбышевском районе Донецка. Мужчина 1950 года рождения получил ранения средней степени тяжести, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток».

Кроме того, атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подвергся Никитовский район Горловки. Целью дрона ВСУ стал гражданский микроавтобус, который двигался в сторону поселка Гольмовский.

Из-за действий украинских солдат пострадали трое мужчин. У одного из них диагностировали тяжелые ранения, у двух других — ранения средней степени тяжести.