Россиянина, который напал с ножом на прохожего в Уфе, экстрадируют из Турции

Турция экстрадирует по запросу России мужчину, подозреваемого на родине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, в январе 2021 года Руслан Валиев был пьян и, находясь возле одного из жилых домов в Уфе, нанес незнакомцу ножом телесные повреждения. Нападавший скрылся от правоохранительных органов, и летом 2022 года был объявлен в международный розыск. В июле прошлого года Валиева задержали на территории Турции, после чего РФ направила запрос о его выдаче.

Теперь фигуранта дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России.

До этого на Пхукете задержали россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств.

Ранее сообщалось, что Бразилия впервые экстрадировала россиянина.