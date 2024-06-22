Стало известно о выписке госпитализированных с ботулизмом в Казани

Врачи выписали из инфекционной больницы в Казани первых трех пациентов, которые были госпитализированы с ботулизмом, сообщили «Интерфаксу» в лечебном учреждении.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время под круглосуточным наблюдением медиков остаются еще 15 пострадавших. Врачи диагностируют у них положительную динамику лечения.

21 июня судебные приставы Москвы приостановили работу цеха, где готовили салаты, которые, по предварительным данным, стали причиной вспышки ботулизма.

В российской столице с подозрением на ботулизм за помощью к медикам обратились 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы также в Казани и в Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали симптомы, по которым можно отличить ботулизм от отравления.