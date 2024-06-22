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Стала известна причина эвакуации аэропорта Астрахани

ТАСС: аэропорт Астрахани эвакуировали из-за сообщения о минировании

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Shutterstock

В аэропорту Астрахани эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС в Астраханском линейном отделе МВД России на транспорте.

«Причина — сообщение было <…> о минировании», — рассказали в МВД.

В 2023 году пассажиропоток астраханского аэропорта превысил 774 тыс. человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Баку, Минводы, Уфа, Актау и Нижний Новгород.

До этого Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщал, ссылаясь на очевидцев, что в аэропорту Астрахани эвакуировали пассажиров без объяснения причин. Пассажиры прилетевшего рейса вышли в город минуя здание аэропорта. Кроме того, были опубликованы фотографии машин экстренных служб, стоящих возле аэропорта.

21 июня в Москве эвакуировали торговый центр «Охотный ряд» у Красной площади.

Ранее аэропорт в Бишкеке эвакуировали из-за угрозы взрыва.

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