СМИ сообщают о взрывах в Белгороде

В Белгороде на фоне ракетной опасности слышны взрывы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В 11:32 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

В 10:58 мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности на территории всей Белгородской области. Жителей призвали спуститься в подвалы или подземные пространства.

Несколькими часами ранее в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлялась ракетная опасность.

20 июня Гладков заявлял об ударах со стороны Украины по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела были выбиты окна и повреждена кровля частного дома. В Шебекино дрон-камикадзе нанес удар по складскому помещению, находящемуся на территории коммерческого предприятия.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.