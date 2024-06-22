Члены богатейшей семьи Британии отправятся в тюрьму за эксплуатацию прислуги

Членов богатейшей семьи Великобритании признали виновными в эксплуатации прислуги на их вилле в Швейцарии, им назначили наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Главу семейства 78-летнего Пракаша Хиндуджа и его жену Камалу приговорили к 4,5 года колонии, а его сына Аджайя и невестку Намрату — к четырем. Кроме того, семью обязали выплатить пострадавшим компенсацию в размере 850 тыс. швейцарских франков ($950,7 тыс.) и возместить судебные расходы — 270 тыс. ($301,9 тыс.). Их бизнес-менеджера Наджиба Зиази приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.

На суде обвиняемые не присутствовали, их адвокаты заявили, что обжалуют решение.

Члены семьи Хиндуджа, как пишет Telegraph, отнимали паспорта у прислуги, выдавали зарплату в рупиях, запрещали выходить из дома без разрешения и заставляли работать сверхурочно за небольшое вознаграждение. Как заявлял прокурор, заработная плата некоторых работников не превышала 10% от суммы, предусмотренной законодательством страны.

Одной женщине платили семь швейцарских франков (690 рублей) за 18-часовые рабочие дни без выходных, при этом семья тратила на свою собаку в год около $9,6 тыс.

Семья Хиндуджа проживает в Швейцарии с конца 80-х годов, они занимаются сделками с недвижимостью, банковским и ресторанным бизнесом, им принадлежит элитная недвижимость в Лондоне, в том числе отель Raffles. В 2023 году их состояние оценивали в £35 млрд ($43,5 млрд).

Ранее британец 100 раз позвонил в скорую и полицию с оскорблениями и попал в тюрьму.