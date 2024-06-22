Во всей Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия Белгорода.

«Внимание! На всей территории Белгородской области ракетная опасность», — говорится в публикации.

Жителей региона призвали спуститься в подвалы или подземные пространства.

Несколькими часами ранее в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлялась ракетная опасность.

До этого ракетную опасность на территории Шебекина и Шебекинского округа объявляли ночью 21 июня.

20 июня Вячеслав Гладков заявлял об ударах со стороны Украины по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела были выбиты окна и повреждена кровля частного дома. В Шебекино дрон-камикадзе нанес удар по складскому помещению, находящемуся на территории коммерческого предприятия.

Также Вооруженные силы Украины обстреляли село Березовка Борисовского района Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.