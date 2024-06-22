Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во всей Белгородской области объявлена ракетная опасность

Мэрия: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

close
100%
YouTube

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия Белгорода.

«Внимание! На всей территории Белгородской области ракетная опасность», — говорится в публикации.

Жителей региона призвали спуститься в подвалы или подземные пространства.

Несколькими часами ранее в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлялась ракетная опасность.

До этого ракетную опасность на территории Шебекина и Шебекинского округа объявляли ночью 21 июня.

20 июня Вячеслав Гладков заявлял об ударах со стороны Украины по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела были выбиты окна и повреждена кровля частного дома. В Шебекино дрон-камикадзе нанес удар по складскому помещению, находящемуся на территории коммерческого предприятия.

Также Вооруженные силы Украины обстреляли село Березовка Борисовского района Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами