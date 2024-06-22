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В России и за рубежом прошли акции ко Дню памяти и скорби

Более 1 млн человек приняли участие в акциях ЕР в честь 83 годовщины начала ВОВ

В День памяти и скорби по всей России и за рубежом более 1 млн человек приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба движения «Волонтеры Победы».

В разных городах волонтеры, представители патриотических организаций и неравнодушные граждане зажгли огненные картины войны в память о советских гражданах.

«Акция объединила более миллиона человек в России и за рубежом. В этом году свечи памяти зажгли более чем в 50 странах. Помним каждого и благодарим за нашу жизнь и наше настоящее», — отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Также у мемориальных комплексов прошла акция «Свеча Памяти», в рамках которой участники почтили память участников ВОВ минутой молчания.

На Поклонной горе в Москве из 10 тыс. свечей выложили образ женщины-защитницы Отечества.

К памятному мероприятию присоединились «Волонтеры Победы», депутаты Госдумы, представители партии «Единая Россия», ветераны Великой Отечественной войны и и активисты общественных организаций города Москвы.

«Наш долг сохранить память о великом подвиге советского народа, спасшего мир от нацизма, ковавшего Победу в тылу и на фронте», — отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Всего в России и зарубежных странах зажгли 223 огненных картины.

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