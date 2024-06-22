Замглавы политбюро ХАМАС посетит Москву

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибудет 24 июня в Москву на переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Абу Марзук приедет в Москву в понедельник», — сказал он.

По словам источника, в Москве у Марзука запланированы встречи в министерстве иностранных дел.

До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия продолжит прилагать усилия с целью освобождения всех заложников, в том числе двух граждан РФ, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС с октября 2023 года в результате нападения на поселения Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее россияне призвали власти Израиля к немедленной сделке с ХАМАС.