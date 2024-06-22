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Патрушев заявил о попытках Запада убрать из учебников подвиги СССР

Патрушев: Запад много лет хотел убрать из учебников в РФ данные о героизме народа СССР

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Запад в течение многих лет пытался переиначить историческое образование в России, а также убрать из школьных учебников информацию о героизме народа СССР в Великую Отечественную войну, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала »Национальная оборона».

«Правда о зверствах фашистов замалчивалась западной пропагандой на протяжении десятилетий», — заявил помощник президента.

Патрушев добавил, что в России складывается похожая тенденция. Учебники истории куце показывают трагедию Великой Отечественной войны, а подвиг советского народа показаны мельком. При этом, указал помощник президента РФ, роль Европы в войне обелялась. Патрушев подчеркнул, что дегероизация солдат и офицеров советской армии сопровождалась восхвалением предателей и попытками «переосмыслить» решения Нюрнбергского процесса.

Также Патрушев отметил, что западные страны стремятся к тому, чтобы в России не рождались новые «Матросовы, Гастелло, Космодемьянские», поскольку происходит подмена традиционных ценностей примитивно-потребительскими. Коллективный Запад пытается представить героизм как явление «не вполне разумное», которое не только наносит ущерб здоровью, но и материальному благополучию «свободного индивида», заявил он.

Помощник президента подчеркнул, что эффективность этих действий обеспечивается масштабным использованием различных приемов и методов как информационного, так и психологического воздействия.

Среди прочих заявлений Патрушев сообщил, что искажение на Западе событий прошлого является «историческим оболваниванием». По его словам, такая политика развязывает руки США и Британии, которые взяли на вооружение фашистские методы и используют их в военных конфликтах.

Ранее в ОДКБ призвали все страны препятствовать проявлениям неонацизма.

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