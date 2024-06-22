На выставке «Россия» провели акцию в честь годовщины ВОВ

На выставке-форуме «Россия» прошла акция «Огненные картины войны» в честь 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба выставки.

Участники акции выложили картину из лампад, символизирующую вклад фронта и тыла в Великую Победу. Также из огней собрали надпись «Россия помнит».

Участие в акции приняли ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» и «Волонтеры Победы».

Также музыканты духовного оркестра «Виртуозы» и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» исполнили марш «Прощание славянки», «Патриотическую песню» Михаила Глинки и другие произведения.

Напомним, выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. За время работы выставку посетили более 16 млн человек.