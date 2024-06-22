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В Ульяновской области подросток разбился на стройке

В Ульяновской области подросток упал со строящегося здания

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Чердаклинском районе Ульяновской области школьник упал со второго этажа строящегося здания. Об этом сообщает портал «73online».

Инцидент произошел в поселке Чердаклы, 14-летний мальчик оказался на территории стройки, забрался на второй этаж здания и упал с высоты. Пострадавшего экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, как ребенок проник на строительный объект, устанавливается.

До этого сообщалось, что в Калининграде ребенок пострадал, играя в заброшке. Инцидент произошел 27 августа в заброшенном здании одного из поселков Багратионовского района. Полиция узнала, что 12-летний ребенок играл вместе с четырьмя своими друзьями в возрасте от 10 до 13 лет на высоте третьего этажа. Пострадавший встал на балку, которая сломалась под его весом, и упал на землю. В результате падения он получил телесные повреждения, скорую помощь вызвал случайный прохожий. Медики госпитализировали ребенка.

Ранее в Подмосковье студента ударило током на территории заброшенного детского лагеря.

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