В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ракетная опасность», — написал он.

Гладков призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

До этого ракетную опасность на территории Шебекина и Шебекинского округа объявляли ночью 21 июня.

20 июня Вячеслав Гладков заявлял об ударах со стороны Украины по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела были выбиты окна и повреждена кровля частного дома. В Шебекино дрон-камикадзе нанес удар по складскому помещению, находящемуся на территории коммерческого предприятия.

Также ВСУ обстреляли село Березовка Борисовского района Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.