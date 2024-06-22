Пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили пожар на складе МВД в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

«По пожару на Вятской полная ликвидация», — сказали в ведомстве.

Вечером 21 июня сообщалось, что пожар на складе министерства внутренних дел в Ростове-на-Дону был локализован.

Представители ведомства отмечали, что угрозы распространения огня с горящего склада нет.

21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. По данным из открытых источников, в указанном здании находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Как отмечается, пожару на складах был присвоен второй ранг сложности.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Казани.