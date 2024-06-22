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Белорусский офицер рассказал, кто издевается над мигрантами в Польше

Офицер Дмитриев: к издевательствам над мигрантами причастен ряд ведомств Польши

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Global Look Press

Целый ряд силовых структур, включая пограничников, военных и полицию, были замешаны в случаях жестокого обращения с мигрантами в Польше, сообщил РИА Новости официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

«Мигранты научились их распознавать по элементам формы одежды и соответствующим надписям на технике», — сказал офицер.

Представитель Брестской погрангруппы добавил, что на ежедневной основе белорусский пограничный комитет уведомляет о случаях избиения беженцев на границе с Белоруссией. Военный отметил, что мигранты подвергаются насилию со стороны польских и латвийских силовиков, после чего их выгоняют насильно на белорусскую территорию.

Ранее Дмитриев заявлял, что некоторым мигрантам удалось снять акт насилия на мобильные телефоны. Среди прочего белорусский пограничник сообщил, как в Польше мигрантов избивают кольями и телескопическими дубинками.

Накануне стало известно, что польские солдаты открыли стрельбу друг в друга на границе с Белоруссией. По словам депутата польского сейма Пшемыслава Виплера, это был не первый раз, когда военные «неправильно использовали оружие».

Ранее стало известно, когда Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией.

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