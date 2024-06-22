В Подмосковье студента ударило током на территории заброшенного детского лагеря

В Щелковском округе 18-летний юноша получил удар током, когда дотронулся до проводов в трансформаторной будке на территории заброшенного детского лагеря. Об этом сообщает mk.ru.

Четверо молодых людей отправились на машине на прогулку по территории старого детского лагеря «Лесное озеро». Гуляя по территории, они заметили трансформаторную будку. Один из юношей решил обследовать ее, друзья отправились в машину за фонариком, юноша сбил дверной замок и вошел в помещение.

Через несколько минут молодые люди услышали громкий треск электричества в стороне, где стоял их приятель. Подбежав ближе, они увидели друга на земле, оказалось, что он дотронулся до проводов трансформаторной будки и получил серьезный удар током.

На место была вызвана бригада скорой помощи, медики пытались реанимировать пациента, но спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Крыму подросток попал в реанимацию после удара током на аттракционе.