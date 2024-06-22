В Волгограде мигрант изнасиловал женщину в туалете супермаркета

В Волгограде полиция разыскивает мужчину, который напал на женщину в туалете круглосуточного супермаркета и изнасиловал ее. Об этом сообщает портал «V1».

Инцидент произошел в круглосуточном магазине «Пятерочка» вблизи поселка Царицино-2, в правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила, что на нее в туалете торговой точки напал неизвестный и изнасиловал.

Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле марки «ВАЗ 2107». Выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на 33-летнюю жительницу Адыгеи. Правоохранители разыскивают мужчину азиатской внешности худощавого телосложения. В момент совершения преступления он был одет в бежевую футболку, черные джинсы и темные кроссовки.

До этого сообщалось, что в Москве двоих мигрантов задержали по обвинению в изнасиловании женщины на северо-западе города. Двое злоумышленников напали на незнакомую женщину и, применяя физическую силу, изнасиловали ее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих граждан Республики Узбекистан. Им предъявили обвинение. Отмечается, что мужчины во время допросов дали признательные показания и подтвердили их во время проверки на месте преступления.

Ранее палестинца задержали в Петербурге за изнасилование россиянки.