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Ребенок попал в реанимацию с разрывом почки после прогулки в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге ребенок попал в реанимацию с детской площадки

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FotograFFF/Shutterstock

В Красногвардейском районе Петербурга младшеклассник попал в реанимацию после игр на детской площадке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Магнитогорской, восьмилетний мальчик гулял на детской площадке и упал с высоты более одного метра. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ребенка госпитализировали, у него диагностирован разрыв почки, черепно-мозговая травма, а также ушиб мягких тканей. Школьник находится в отделении реанимации под наблюдением медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Каменске девочка получила разрыв селезенки, упав на площадке в детском саду. Как рассказала мать пострадавшего ребенка, из учреждения ей позвонила воспитательница и сказала, что у ее дочери болит живот и наблюдается рвота. По прибытии педагог уточнила, что воспитанница перед этим упала на детской площадке. В больнице врачи заподозрили у пострадавшей аппендицит, а когда сделали разрез, чтобы удалить его, то, как утверждает мать девочки, обнаружили у ребенка «сильнейшее кровотечение». Выяснилось, что от падения девочка получила разрыв селезенки.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу с разрывом печени, упав с велосипеда.

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