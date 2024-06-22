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В Львовской области заявили о перебоях со светом после взрывов

ТСН: в городе Стрый под Львовом после серии взрывов начались перебои со светом

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РИА «Новости»

В городе Стрый Львовской области Украины после серии взрывов начались перебои со светом. Об этом сообщил телеканал ТСН.

В сообщении местных жителей попросили ориентироваться на официальные источники информации.

До этого глава областной военной администрации Максим Козицкий написал в своем Telegram-канале, что объект критической энергоинфраструктуры получил повреждения во Львовской области Украины. По его словам, на месте происшествия возник пожар, который оперативно ликвидируют.

В ночь на субботу, 22 июня, на Украине в городе Стрый зафиксировали взрывы. Взрывы также слышали и в Павлограде. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент сирены воздушной тревоги звучали на всей территории страны.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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