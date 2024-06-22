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Частицу Вечного огня доставили в Главный храм ВС России

МО РФ: частицу Вечного огня Пискаревского кладбища доставили в Москву

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mgsectorcentr/vk.com

Частицу Вечного огня из Санкт-Петербурга доставили в Главный храм Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Доставка осуществлялась на бронеавтомобиле «Тигр» в переносной газовой лампаде», — рассказали в ведомстве, уточнив, что это огонь с Пискаревского мемориального кладбища.

В Минобороны обратили внимание, что специально для транспортировки специалисты АО «Мосгаз» изготовили переносное газогорелочное устройство. В министерстве отметили, что по маршруту движения состоялись воинские ритуалы по передаче частицы Вечного огня в воинских частях Ленинградского и Московского военных округов.

В минувший вторник, 18 июня, в Санкт-Петербурге лампаду со священным огнем зажгли ветеран Великой Отечественной войны Валентин Богданов и участник спецоперации, Герой России Иван Жарский.

До этого в СК сочли, что признание зверств нацистов геноцидом необходимо. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа.

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