Частицу Вечного огня доставили в Главный храм ВС России

Частицу Вечного огня из Санкт-Петербурга доставили в Главный храм Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Доставка осуществлялась на бронеавтомобиле «Тигр» в переносной газовой лампаде», — рассказали в ведомстве, уточнив, что это огонь с Пискаревского мемориального кладбища.

В Минобороны обратили внимание, что специально для транспортировки специалисты АО «Мосгаз» изготовили переносное газогорелочное устройство. В министерстве отметили, что по маршруту движения состоялись воинские ритуалы по передаче частицы Вечного огня в воинских частях Ленинградского и Московского военных округов.

В минувший вторник, 18 июня, в Санкт-Петербурге лампаду со священным огнем зажгли ветеран Великой Отечественной войны Валентин Богданов и участник спецоперации, Герой России Иван Жарский.

До этого в СК сочли, что признание зверств нацистов геноцидом необходимо. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа.