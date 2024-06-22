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Православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу

Троицкая родительская суббота пришлась в 2024 году на 22 июня

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Лень памяти и скорби, 22 июня, совпал с Троицкой родительской субботой. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этот день поминают всех «от начала века» усопших христиан», — уточнили в сообщении.

Русская православная церковь выделяет несколько дней в году для особого поминовения умерших. Один из них — накануне праздника Святой Троицы. Отсюда и название — Троицкая родительская суббота.

В этот день на заупокойных богослужениях поминают всех крещеных усопших «от начала века, со времен Адама».

До этого священники опровергли основные мифы о родительских субботах. По их рекомендациям, поминание ушедших близких нужно проводить как дома с утренними молитвами, так и в храме в ходе богослужения. Они подчеркнули, что в церковном календаре существует семь поминальных дней и только две Вселенские субботы.

Ранее в РПЦ сравнили Вселенского патриарха с библейским «вором и разбойником».

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