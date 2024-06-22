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В Раде обвинили украинских генералов в неудачах на фронте

Депутат Рады Безуглая заявила о прорыве ВС России в районе Торецка в ДНР

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая высказала обвинениями в адрес руководства Вооруженных Сил Украины (ВСУ) из-за прорыва российской армии в районе Торецка в ДНР. Об этом она написала в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Парламентарий сочла «очередным преступлением» руководителя Восточным фронтом генерала командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля: прорыв на Торецк.

«Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», — подчеркнула Безуглая.

Она рассказала, что за сутки до прорыва Содоль перебросил в этот район подразделение, которое до этого уже понесло потери и имело «пониженную боеспособность».

По мнению депутата, генерал Содоль не просто проявляет «преступную халатность», но и умысел, который «работает на врага».

«Сырский — сообщник или не контролирует ситуацию?» — задалась вопросом Безуглая.

До этого Марьяна Безуглая вышла на трибуну парламента с российским флажком, ее могут наказать за провокацию.

Ранее Безуглая сообщила об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой.

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