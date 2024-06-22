Юрист предупредил, в чем опасность серой зарплаты для работодателя

Выплачивая работнику часть заработной платы «по-серому», наниматель, конечно же, значительно сокращает расходы, связанные с налогообложением. Но, вместе с тем, он подвергает себя реальному риску быть пойманным трудовой и налоговой инспекциями и понести существенное наказание, вплоть до уголовной ответственности. Руководитель юридического департамента юридической компании «Прагмат» Артем Платонов рассказал «Газете.Ru», по каким позициям и с какой степенью строгости могут наказать руководителя предприятия, и каким образом контролеры «вычисляют» «серые» заработки.

По словам эксперта, это влечет за собой налоговую, административную, а в ряде случаев и уголовную ответственность.

«К примеру, размер штрафа за неуплату налогов может составить 40% от недоплаты, в случае, когда соответствующий умысел доказан, а директор предприятия рискует лишиться годовой или даже двухгодовой зарплаты, если государство недополучит более 18 млн 750 тыс рублей налогов в течение трех финансовых лет подряд. Если же недоплаченный налог превышает 56 млн 250 тыс рублей, руководителю грозит тюремный срок до пяти лет», — объяснил он.

По словам эксперта, сотрудники налоговой инспекции первым делом они обращают внимание на несоответствия в отчетности, сравнивая зарплату со средней по отрасли с помощью специальных автоматизированных систем контроля.

«Если выявлены нестыковки, то руководителя вызывают на специальное заседание. Неявка даст повод подозревать компанию в «серых» выплатах, и, вероятнее всего, бизнес ждет выездная проверка», — добавил Платонов.

Кроме того, инспекторы вправе получать информацию по банковским картам работников, поэтому смогут без труда проверить реальные начисления.

«Также о скрытом материальном вознаграждении зачастую сообщают обиженные или уволенные сотрудники. И, конечно, можно без труда выявить нарушения, отслеживая объявления о вакансиях с указанием реальных зарплат», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что половина россиян недовольны своей зарплатой.