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Минобороны рассекретило документы о событиях в первые дни ВОВ

Минобороны рассекретило документы к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

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Иван Шагин/РИА Новости

Минобороны России к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года опубликовало рассекреченные материалы о ходе боевых действий в первые дни войны.

Проект получил название «Тот самый длинный день в году…». В него вошли архивные материалы с описанием и анализом боевых действий от первого лица от командиров Красной Армии и рассекреченные показания немецких пленных генералов.

В частности, опубликованы выдержки из рассекреченной рукописи будущего Маршала Советского Союза Андрея Ерёменко, который с 30 июня по 2 июля 1941 года командовал войсками Западного фронта. Предшественник Ерёменко был отстранен из-за полного поражения красноармейской группировки и сдачи Минска врагу.
Командуя фронтом, Ерёменко особое внимание уделил тактике воздушного боя. Кроме того, благодаря его усилиям на территории Белоруссии была развернута работа партизанских отрядов, что положило начало партизанскому движению.

В новых документах содержатся также воспоминания других непосредственных участников событий начального периода Великой Отечественной войны: генерал-полковника В.С. Попова, генерал-лейтенанта Г.В. Ревуненкова, генерал-майоров Ф.Н. Смехотворова, М.А. Зашибалова, Н.И. Полянского.

Минобороны отмечает, что публикация этих документов направлена на защиту исторической правды и противодействие фальсификации истории.

Ранее ФСБ рассекретила документы о подготовке нападения Германии на Советский Союз.

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