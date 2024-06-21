Открытое горение на рыболовецком судне в Калининградской области ликвидировано

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на рыболовецком судне, которое находится на ремонте в сухом доке в городе Светлом Калининградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Как заявили в ведомстве, специалисты также не допустили разгерметизации 24 баллонов с газовоздушной смесью и эвакуировали их с судна.

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. По данным из открытых источников, в данном здании находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Этому пожару был присвоен второй ранг сложности.

До этого сообщалось, что на теплоходе «М.В. Ломоносов» в Архангельске случился пожар.

Ранее пожар произошел в «доме-корабле» в Москве.