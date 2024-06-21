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Общественник призвал блогеров переходить на отечественные онлайн-платформы

Малькевич: любой блогер должен понимать свою ответственность перед аудиторией

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Depositphotos

Каждому блогеру необходимо понимать, что перспектива заработка не должна стоять выше безопасности аудитории. Об этом заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Возможно, давным-давно еще можно было выбирать площадки на основе этого критерия, но сейчас мы живем в условиях информационной войны. И использовать оружие противника для собственного обогащения на россиянах – задача врагов и мошенников, а не добросовестных блогеров», — сказал он.

По его мнению, любой блогер, который принял решение работать на российскую аудиторию, должен понимать свою ответственность перед ней.

«В силах любого инфлюенсера сделать так, чтобы его аудитория потребляла контент удобным и безопасным способом. А это он может сделать, если перейдет на отечественные онлайн-платформы. Наши площадки нацелены на развитие блогерской деятельности. Например, на ПМЭФ генеральный директор соцсети LOOKY Анна Баринова предложила создать ассоциацию отечественных платформ для развития производителей контента. Идея классная», — добавил Малькевич.

При этом он подчеркнул, что отечественные онлайн-платформы активно развиваются. По его словам, они уже готовы принять тех российских блогеров, которые продолжают вести свою деятельность на западных площадках.

«Тут уже выбор за блогером. Важно, чтобы блогер понял, что, оставаясь на западных платформах, он мотивирует своих подписчиков использовать VPN-сервисы. А эти приложения представляют опасность для персональных данных и денег человека. Кроме того, на западных онлайн-площадках царит русофобия и на них большое количество фейков», — заключил Малькевич.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в Госдуму внесен проект закона о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ или запрещена.

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