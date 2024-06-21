На Запорожской АЭС рассказали о последствиях удара ВСУ по подстанции «Радуга»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по «Радуге» — единственной оставшейся подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Об этом пишет ТАСС.

По словам Яшиной, «Радуга» — вторая и последняя в городе подстанция. Первая — «Луч» — накануне была уничтожена украинскими беспилотниками.

«Свет есть только в 5-м и 6-м микрорайонах Энергодара, то есть город обесточен частично в результате удара ВСУ... Без «Радуги» будет сложно», — сказала директор.

Она добавила, что над городом до сих пор летают украинские дроны.

21 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность.

До этого Гросси сообщил, что МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС, поскольку у нее недостаточно информации для определения атакующей стороны. По его словам, из-за сложной траектории полета БПЛА нередко бывает невозможно выяснить, какая именно сторона их запустила.

Ранее на Украине оценили последствия взрыва на ЗАЭС для Киева.