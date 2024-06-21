По всей Украине звучит сигнал воздушной тревоги

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Изначально тревога была объявлена в Киеве в 20:18 мск, но через одну минуту особый режим распространился на всю территорию страны.

Днем ранее во всех регионах, объявлялась угроза атаки с воздуха из-за взлета в небо российского истребителя МиГ-31К.

Утром 20 июня компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. В тот же день украинский энергохолдинг ДТЭК проинформировал, что одна из теплоэлектростанций получили серьезные повреждения.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее Зеленский поручил заняться развитием солнечной энергетики на Украине.