ВСУ атаковали вторую подстанцию в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

«Поврежден трансформатор. Специалисты работают над устранением проблемы», — отмечается в сообщении.

21 июня глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре повлияло на ядерную безопасность.

20 июня представители МАГАТЭ посетили уничтоженную украинскими беспилотниками подстанцию в Энергодаре.

19 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре с помощью дронов-камикадзе. По ее словам, город остался без света после атаки ВСУ.

Ранее в МАГАТЭ объяснили, почему не называют виновных в атаках на ЗАЭС.