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В Москве пьяный мужчина налетел на пенсионера, чтобы ограбить, но получил отпор

В Москве задержали подозреваемого в неудачной попытке ограбления пенсионера

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке ограбления пенсионера. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Багрицкого. Выпивавший до этого с приятелями мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к пенсионеру, который сидел на лавочке и разговаривал по телефону, и нанес ему несколько ударов. Затем агрессор попытался отобрать у незнакомца телефон, однако ничего не вышло, так как тот дал отпор. В результате нападавший скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Башкирии юноши избили пенсионера ради кражи телефона и борсетки.

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