В МАГАТЭ прокомментировали уничтожение ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре

Повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Повреждения... оказали прямое влияние на персонал станции, проживающий в городе Энергодаре, непосредственно прилегающем к станции, а значит, и на ядерную безопасность», — сказал он.

Важно, чтобы энергетическая инфраструктура всегда была защищена, отметил Гросси.

20 июня представители МАГАТЭ посетили уничтоженную украинскими беспилотниками подстанцию «Луч» в Энергодаре.

Днем ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре с помощью дронов-камикадзе. По ее словам, город остался без света после атаки ВСУ.

Ранее в МАГАТЭ рассказали, почему не называют виновных в атаках на ЗАЭС.