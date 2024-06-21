Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МАГАТЭ прокомментировали уничтожение ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре

Глава МАГАТЭ: удар по подстанции в Энергодаре повлиял на ядерную безопасность

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Повреждения... оказали прямое влияние на персонал станции, проживающий в городе Энергодаре, непосредственно прилегающем к станции, а значит, и на ядерную безопасность», — сказал он.

Важно, чтобы энергетическая инфраструктура всегда была защищена, отметил Гросси.

20 июня представители МАГАТЭ посетили уничтоженную украинскими беспилотниками подстанцию «Луч» в Энергодаре.

Днем ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре с помощью дронов-камикадзе. По ее словам, город остался без света после атаки ВСУ.

Ранее в МАГАТЭ рассказали, почему не называют виновных в атаках на ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами