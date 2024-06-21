Россиянин набрал кредитов и перевел все деньги мошенникам

В Челябинской области мужчина доверился мошенникам и потерял 1,6 млн рублей, взятых в кредит. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Кунашакском районе. С мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником компании сотовой связи. Незнакомец убедил его продиктовать коды из СМС якобы для продления договора.

После этого россиянину позвонил другой злоумышленник, который представился уже сотрудником банка. Он рассказал о кредитной карте на его имя и убедил мужчину взять заем, чтобы якобы погасить задолженность.

В результате обманутый мужчина оформил кредитов на общую сумму в 1,6 млн рублей и перевел все средства на счета мошенников. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту произошедшего.

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