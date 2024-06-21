Рыболовецкое судно загорелось в Калининградской области

В городе Светлый в Калининградской области загорелось рыболовецкое судно, находящееся на ремонте в сухом доке. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

«Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на ликвидации пожара и защите смежных помещений», — сказали в ведомстве.

Несколькими часами ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. Согласно информации из открытых источников, по этому адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД Российской Федерации». Пожару присвоили второй ранг сложности.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о ликвидации пожара на Корочанской. Он отметил, что горели аккумуляторы и кабели, из-за чего был сильный черный дым.

Ранее столичная прокуратура начала проверки после пожара в яхт-клубе в Московской области.