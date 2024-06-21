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Второй ранг присвоили пожару в Ростове-на-Дону

Логвиненко: второй ранг присвоен пожару на складах в Ростове-на-Дону

Пожару на складах в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг сложности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара, площадь горения составила 700 кв. м», — отметил он.

По словам Логвиненко, угрозы распространения огня на жилые помещения нет. Кроме того, он добавил, что поручено организовать дополнительный подвоз воды.

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. Согласно информации из открытых источников, по этому адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД Российской Федерации».

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о ликвидации пожара на Корочанской. Он отметил, что горели аккумуляторы и кабели, из-за чего был сильный черный дым.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в ростовском Азове (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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