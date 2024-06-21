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Россиянин тайно украл у возлюбленной сбережения и заявил ей, что разбогател

В Южноуральске мужчина украл у возлюбленной деньги и заявил, что разбогател

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Pixabay

В Южноуральске мужчина тайно украл у возлюбленной деньги, а потом заявил, что разбогател и она может больше не работать. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, мужчина выпивал алкоголь со своей бывшей сожительницей, а когда та уснула, украл у нее из сумки ключи от квартиры. Затем он направился в ее жилище, без ведома женщины, и украл оттуда 79 тысяч рублей.

После этого он вернулся к женщине и заявил, что стал богат и теперь ей можно больше не работать. На тайно украденные средства пара приобрела мужчине новые вещи, оплатила коммунальные услуги, а также купила еды.

Однако позже обман при неуточненных обстоятельствах вскрылся и полицейские рассказали женщине, что все это время они с возлюбленным тратили ее деньги. Отмечается, что мужчина после этого попал под суд.

Ранее на Урале дочь бизнесмена отправила возлюбленному-аферисту 14 млн рубле.

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