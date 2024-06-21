ВСУ обстреляли село Почаево в Белгородской области

Село Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

«Повреждено здание производственного предприятия: выбиты окна, посечены кровля, фасад и оборудование. Повреждена линия электроснабжения», — написал Гладков.

Он уточнил, что оперативные и аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны России.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли два населенных пункта Шебекинского городского округа. Под удар Украины попала окраина города Шебекино, в результате чего мужчина получил контузию.

До этого губернатор Белгородской области информировал, что несколько дронов ВСУ атаковали окраину города Шебекино. Один беспилотник взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия и повредил три автомобиля, забор и остекление, а второй БПЛА упал и сдетонировал на территории коммерческого предприятия, в результате чего оказалась повреждена кровля складского помещения.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.