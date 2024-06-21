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Женщина познакомилась с человеком в соцсетях и бросила с ним своих детей

В Узбекистане мать бросила детей с едва знакомым человеком и сбежала

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Женщину из Узбекистана подозревают в том, что она оставила своих детей с едва знакомой местной жительницей и исчезла. Об этом сообщили в офисе детского омбудсмена.

Инцидент произошел в Ташкенте. В правоохранительные органы обратилась местная жительница и заявила, что недавно познакомилась с женщиной в социальных сетях. Они некоторое время общались, после чего новая знакомая оставила у нее своих детей. Одному из них два года, второму – два месяца.

Узбечка ждала родительницу, но за полтора месяца она так и не появилась. Подозревая, что мать не планирует возвращаться за детьми, женщина отправилась к правоохранителям. Почему она не обращалась к специалистам так долго, не сообщается.

На данный момент двухлетний ребенок и младенец находятся в детском доме. Сейчас расследование в связи с ситуацией проводит районное УВД. Инцидент находится на контроле у детского омбудсмена.

Ранее воронежец взял в заложники младенца, чтобы сожительница не заставила его переехать.

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