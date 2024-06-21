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ЕС планирует запретить россиянам частные перелеты на встречи и отдых

EUobserver: ЕС включит в 14-й пакет санкций запрет россиянам на частные перелеты

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Денис Абрамов/РИА Новости

Новый 14-й пакет санкций Евросоюза против России наложит запрет на любые частные перелеты россиян на деловые встречи или в места отдыха на территории ЕС. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

«Санкции ЕС приведут к дальнейшему ужесточению мер в отношении российской авиации. Новый запрет ЕС будет распространяться на все частные рейсы <...> для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза», – следует из материала.

По информации издания, речь идет о тех рейсах, на которых российские граждане и организации могут сами определять место и время взлета и посадки.

До этого стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС 24 июня утвердят 14-й пакет антироссийских санкций. Также сообщается, что в тот же день будет объявлена информация относительно использования замороженных российских активов для военной помощи Украине.

Ранее Боррель раскрыл сферы, которые затронет новый пакет санкций против России.

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