ЕС планирует запретить россиянам частные перелеты на встречи и отдых

Новый 14-й пакет санкций Евросоюза против России наложит запрет на любые частные перелеты россиян на деловые встречи или в места отдыха на территории ЕС. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

«Санкции ЕС приведут к дальнейшему ужесточению мер в отношении российской авиации. Новый запрет ЕС будет распространяться на все частные рейсы <...> для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза», – следует из материала.

По информации издания, речь идет о тех рейсах, на которых российские граждане и организации могут сами определять место и время взлета и посадки.

До этого стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС 24 июня утвердят 14-й пакет антироссийских санкций. Также сообщается, что в тот же день будет объявлена информация относительно использования замороженных российских активов для военной помощи Украине.

Ранее Боррель раскрыл сферы, которые затронет новый пакет санкций против России.